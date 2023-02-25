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НовостиОбщество25 февраля 2023 13:45

Югорчан призывают заранее привиться от клещевого энцефалита

Это лучше сделать, пока насекомые находятся в зимней спячке
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Специалисты роспотребнадзора призывают югорчан заранее привиться от клещевого энцефалита, пока насекомые находятся в зимней спячке.

Так, в 2022 году клещи активизировались уже 20 апреля. Случаи заболевания энцефалитом были зарегистрированы во многих населенных пунктах, однако больше всего насекомые покусали жителей Нефтеюганске, Пыть-Яха и Октябрьского района.

В легкой степени болезнь перенесли 10,7% заразившихся, в средней - 64,3%, а в тяжелой - 25%. Летальным исходом завершились 14,2% всех случаев клещевого энцефалита, при этом все погибшие были непривиты.

Общая инфицированность клещей, снятых с пострадавших и собранных в лесу, составила 37,57%.

Напоминаем, что вирусный клещевой энцефалит способен привести к инвалидности и даже смерти. В большинстве случаев болезнь поражает центральную нервную систему. Наиболее эффективное средство профилактики - это вакцина, которую нужно ввести до начала сезона массового распространения насекомых.