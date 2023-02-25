В Сургуте простились с рядовым Сергеем Дедюлей, погибшим в ходе СВО

Фото: правительство Югры

В Сургуте простились с 39-летним Сергеем Дедюлей, погибшим в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В октября 2022 года мужчина получил повестку в рамках частичной мобилизации и, пройдя подготовку, отправился в зону СВО в должности рядового. Скончался югорчанин 28 января 2023 года, выполняя задачи командования по освобождению Донбасса.

Сергей Дедюля был уроженцем Пермской области, затем переехал в Сургуте, работал в Лангепасе. У него остались мать, сестра и дочь.

Правительство Югры и органы местного самоуправления окажут семье погибшего всю необходимую поддержку, предусмотренную законом.

Напоминаем, что в конце января в регионе простились с четырьмя жителями Сургута и Сургутского района, погибшими в СВО. Все они отправились защищать Родину, вступив в ряды добровольцев.