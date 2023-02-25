В Югре 25 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 195 человек

Последние новости о коронавирусе в Югре

В Югре продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 195 человек. С начала периода количество заболевших достигло 261 480.

При этом в больницы региона госпитализировано 6 человек, выздоровели 210 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 2 607 югорчан.

В России выявлен 11 071 человек с COVID-19, госпитализировано 775 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 243 563 случая. Излечились от коронавируса 11 208 жителей, а 34 - скончались.