В Сургуте принимаются меры по предотвращению распространения кори Фото: Вера Зенина

В России участились случаи завоза кори из других стран. Сургутские специалисты Роспотребнадзора крайне обеспокоены происходящим, чтобы не допустить распространения болезни, они провели совещание с представителями администрации города и района, а также лидерами национальных диаспор и руководителями предприятий, в деятельности которых активно задействованы мигранты.

- Заместитель начальника территориального отдела ведомства Елена Пинженина доложила об эпидемиологической ситуации по кори и необходимых мерах, которые надо принимать для предупреждению завоза и распространения инфекции в Сургуте и Сургутском районе, - рассказали в Роспотребнадзоре Югры.

В результате рабочей встречи была разработана специальная памятка, в которой указаны симптомы проявления кори и меры ее профилактики. Эти буклеты уже начали распространять среди мигрантов, переводя текст на их родные языки.

Напоминаем, что весной 2019 года в Сургуте едва на произошла эпидемия кори. Тогда инфекцию в город завезла семья из Казахстана.