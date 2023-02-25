В Югре 25 февраля 2023 года ожидается метель

Погода в Югре на 25 февраля Фото: Вера Зенина

В субботу, 25 февраля, по прогнозам метеорологов, в Югре будет облачно с прояснениями и небольшой снег, при усилении ветра возможна метель. Ветер юго-западный 6 - 11 м/с, по восточной половине округа порывы 15 - 17 м/с. Температура воздуха ночью -14...-19 градусов, местами по восточной половине -8...-13, в северо-западных районах при прояснениях до -27. Днем -8...-13 градусов.

В Ханты-Мансийске: Облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер юго-западный 6 - 11 м/с. Температура воздуха ночью -15...-17 градусов, днем -11...-13.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: