в Сургуте произошло ДТП с участием пяти машин, в котором пострадали три человека

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В День защитника Отечества в Сургуте произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Как сообщает СургутИнформ-ТВ, машины столкнулись на Нефтеюганском шоссе, а началось все с того, что водитель «Лады Весты», ехавший в сторону улицы Аэрофлотская, вылетел на встречную полосу.

Далее отечественное авто столкнулось с «Тойотой», а ехавшие следом за ней «ТагАЗ» и «Киа» не успели затормозить и также врезались в нее. С другой стороны в образовавшуюся груду машин влетел еще и «Опель».

По предварительным данным, в результате массовой аварии пострадали три человека: двое из автомобиля «Тойота», а также сам предполагаемый виновник ДТП.

Кстати, по словам очевидцев, водитель «Лады» был пьян. Так ли это на самом деле, предстоит выяснить сотрудникам полиции, которые продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.