Более двух с половиной километров дорог отремонтируют в Сургуте в 2023 году

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В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Сургуте приведут в порядок более двух с половиной километров дорожного полотна. Об этом сообщил глава города Андрей Филатов.

- В прошлом году мы добились определенного прогресса и не намерены снижать темпов. Планируем за год довести долю дорог, соответствующих нормативам, с 82,6 до 84%. В рамках национального проекта отремонтируем в Сургуте более двух с половиной километров улично-дорожной сети, приведем в порядок 12 внутриквартальных проездов, устраним колейность на почти 80 тысячах квадратных метров, - рассказал управленец.

По словам чиновника, уже идет работа по заключению договоров на ремонт магистралей и проездов. К работам планируется приступить в мае.

Также Алексей Филатов отметил, что серьезные изменения ожидают жилищно-коммунальный комплекс Сургута.