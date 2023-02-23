В Югре зарегистрировано 230 новых случаев коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано 260 992 случаев коронавируса. За последние сутки в ХМАО-Югре зарегистрировано 230 случаев заболевания COVID-19 в 18 муниципалитетах.

В Сургуте зарегистрировано 96 случаев, в Сургутском районе – 14 случаев, в Кондинском районе, Нефтеюганске и Мегионе – по 13, в Нижневартовске и Лангепасе – по 12, в Ханты-Мансийске и Урае – по 10, в Нефтеюганском и Советском районах – по 6, в Нягани и Пыть-Яхе – по 5, в Нягани и Пыть-Яхе – по 5, в Когалыме и Югорске – по 4, в Березовском районе – 3, в Нижневартовском районе и Покачах – по 2.

Из контактов в ранее зарегистрированных очагах выявлено 228 случаев, 2 случая завозных. Среди детей выявлено 53 случая COVID-19, среди рабочих – 55 случаев, среди служащих – 38, среди медицинских работников – 14, среди пенсионеров – 39. В категории «прочие» установлен 31 случай.

В структуре клинических проявлений заболевших с бессимптомным течением не выявлено, клинические проявления ОРВИ установлены у 228 человек, диагноз «пневмония» поставлен 2 заболевшим. С диагностической целью в Югре обследовано 3 690 967 человек, в том числе за сутки – 1900.