В Югре 24 февраля 2023 года ожидается мокрый снег

Погода в Югре на 24 февраля Фото: Вера Зенина

В пятницу, 24 февраля, по прогнозам метеорологов, в Югре будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -5...-10 градусов, по востоку до 0, в западных районах -12...-1. Днем по западной половине -4...-9 градусов, местами до -14, по восточной половине +1...-4.

В Ханты-Мансийске: облачно с прояснениями и небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -8...-10 градусов, днем -4...-6.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: