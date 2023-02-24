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НовостиПроисшествия24 февраля 2023 0:00

В Югре 24 февраля 2023 года ожидается мокрый снег

Рассказываем, какая погода будет в Югре 24 февраля 2023 года
Марина Прохорова
Погода в Югре на 24 февраля

Погода в Югре на 24 февраля

Фото: Вера Зенина

В пятницу, 24 февраля, по прогнозам метеорологов, в Югре будет облачно с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -5...-10 градусов, по востоку до 0, в западных районах -12...-1. Днем по западной половине -4...-9 градусов, местами до -14, по восточной половине +1...-4.

В Ханты-Мансийске: облачно с прояснениями и небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -8...-10 градусов, днем -4...-6.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре