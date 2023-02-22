Жителя ХМАО обвинили в государственной измене Фото: Татьяна Коркина

В ХМАО вынесли приговор мужчине и обвинили его в государственной измене. Об этом сообщается на сайте окружного суда. Мужчину приговорили к двенадцати с половиной годам лишения свободы.

- Судом ХМАО – Югры вынесен приговор по статье 275 УК РФ (Государственная измена). На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима - говорится в сообщении суда.

Напомним, ранее мы писали о том, что в России поджигателя военкомата впервые осудили по статье «Теракт»: суд приговорил его к 12 годам колонии.