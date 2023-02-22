Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело из-за обрушения лестницы в Нижневартовске Фото: Татьяна Коркина

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащем содержании многоквартирного дома в Нижневартовске. Об этом сообщает информационный центр СКР.

- В СМИ сообщается, что в феврале текущего года в многоквартирном доме по улице Заводской в Нижневартовске произошел прорыв теплосетей и разрушился лестничный пролет. Отмечается, что подобное происходит уже в третий раз, несмотря на проведение капитального ремонта - пишет инфоцентр СКР.

По данному факту в СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по ХМАО - Югре Михаилу Викторовичу Мокшину возбудить и расследовать уголовное дело по произошедшему инциденту, а также представить доклад.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.