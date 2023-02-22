Энергетики подвели итоги работы блока безопасности за 2022 год

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Компания «Россети Тюмень» на ежегодном совещании подвела итоги работы блока безопасности электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Особое внимание энергетики уделили цифровым угрозам и вопросам кибербезопасности. В 2022 году общее количество предотвращенных инцидентов превысило 1,3 миллиона, 2,5 тысячи из которых – DDoS и Brute Force атаки.

На совещании эксперты по информационной безопасности энергокомпании представили актуальную структуру цифровых угроз. Основным источником компьютерных инцидентов стали вредоносные рассылки. Было заблокировано почти 140 поступивших в локальную сеть фишинговых рассылок. Этот подвид кибератак направлен на получение данных отдельного пользователя для проникновения в информационные системы предприятия.

Защита серверов, обрабатывающих персональные данные и коммерческую информацию энергокомпании, была обеспечена комплексной системой безопасности, построенной на отечественных решениях. Межсетевые экраны и антивирусы предотвратили все попытки подбора парольно-ключевой информации и распространения вредоносного ПО. В 2022 году энергетики зафиксировали порядка 1,2 тысячи таких инцидентов.

Задачи по обеспечению информационной безопасности энергетики решают с помощью внедрения программ по замещению иностранного оборудования и ПО на аналоги отечественного производства. Кроме того, особое внимание в энергокомпании уделяют регулярному развитию компетенций персонала. Отметим, что в прошлом году повышение квалификации и переподготовку по защите информации прошли 24 работника.