В Сургуте у бизнесмена изъяты больше 175 тысяч пачек нелегальных сигарет

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре

В Сургуте полицейские задержали мужчину при продаже контрафактных сигарет. Со склада на Чёрном мысе изъято больше 175 тысяч пачек стоимостью около 27 миллионов рублей.

По данным оперативников, к незаконному обороту сигарет причастен 44-летний неработающий сургутянин. В момент задержания он осуществлял разгрузку табачной продукции из принадлежащего ему автомобиля «Газель» на склад.

- Подозреваемого в незаконном обороте контрафактных сигарет, 44-летнего безработного местного жителя, задержали тут же. В момент появления правоохранителей он перегружал контрафактные табачные изделия из своей малотоннажной машины в арендованное им хранилище. Незаконный товар югорчанин планировал сбыть местным предпринимателям - сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре.

Следственным управлением УМВД России по Сургуту возбуждено уголовное дело.