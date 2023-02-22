Как в Ханты-Мансийске будут работать больница и банки в праздничные выходные

Фото: Окружная клиническая больница Ханты-Мансийск

ОКБ Ханты-Мансийска опубликовала график работы в праздничные дни с 23 по 26 февраля и 8 марта. Так, по информации медучреждения. 22 февраля, 7 марта больница будет работать по сокращенному графику – с 8.00 до 19.00 часов. 23, 24, 26 февраля и 8 марта – выходные дни.

25 февраля – консультативно-диагностическая поликлиника, детская поликлиника, женская консультация, поликлиники онкологического и офтальмологического центров работают с 8.00 до 13.00 часов;

При этом приемные и стационарные отделения, травмпункт будут работать ежедневно в круглосуточном режиме. Оказание неотложной медицинской помощи будет проводится как детскому, так и взрослому населению с 23 по 26 февраля и 8 марта – прием вызовов будет проводится с 08.00 до 18.00 часов по единому номеру телефона – 365-365; а обслуживание вызовов - с 08.00 до 20.00 часов.

ВТБ откроет дежурные офисы в Югре для обслуживания розничных клиентов в праздничные дни с 22 по 24 февраля и 7-8 марта. Большинство финансовых операций в этот период будут доступны клиентам в Онлайн банке.

Обслуживать физических лиц в предстоящие праздники будут наиболее востребованные среди клиентов отделения. Клиенты банка в Югре смогут воспользоваться услугами в трех дежурных офисах по адресам: в Сургуте на проспекте Мира, 1, в Ханты-Мансийске на ул. Мира, 52 и в Нижневартовске на ул. Мира,20. Указанные филиалы будут работать 24 февраля с 10 до 18 часов.

Полный перечень дежурных офисов и режим их работы опубликован на сайте банка. 22 февраля обслуживание клиентов будет проводиться по сокращенному на 1 час графику.

Значительное число операций доступно клиентам банка в официальном приложении.

Сбербанк сообщает о режиме работы своих отделений в период с 22 по 27 февраля и с 7 по 9 марта 2023 года:

22 февраля (среда) — офисы банка будут работать в стандартном режиме.

23 февраля (четверг) — нерабочий день, будут работать только дежурные офисы.

24 февраля (пятница) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

25 февраля (суббота) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в субботу.

26 февраля (воскресенье) — будут работать офисы, график которых предусматривает работу в воскресенье.

27 февраля (понедельник) — стандартный рабочий день.

7 марта (вторник) — офисы банка будут работать в стандартном режиме, сокращённом на 1 час.

8 марта (среда) — нерабочий день, будут работать только дежурные офисы.

9 марта (четверг) — стандартный рабочий день.

23–26 февраля и 8 марта обслуживание корпоративных клиентов в отделениях банка проводиться не будет, за исключением операций по регистрации бизнеса клиентами и открытию отдельных видов счетов.

Со списком дежурных офисов можно ознакомиться в мобильном приложении банка в разделе «На карте» и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы». Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении, так и в мобильных приложениях и на сайте банка.

Платежи по кредитам физических лиц 23–26 февраля и 8 марта будут списываться автоматически в штатном режиме. Согласно условиям кредитования, платёж можно внести до первого рабочего дня включительно без возникновения просрочки, если платёжная дата приходится на выходной или праздничный день.

Пролонгация вкладов, которые заканчиваются 23 и 24 февраля, будет перенесена на 25 февраля, по вкладам, которые заканчиваются 26 февраля, - на 27 февраля, 8 марта - на 9 марта. Ежемесячная капитализация вкладов проводится независимо от праздников и выходных дней. Если клиенты решат воспользоваться деньгами после окончания вклада, то смогут сделать это без ограничений в любой день в мобильном приложении или в отделении банка в соответствии с графиком работы.