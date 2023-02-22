В Югре простятся с 29-летним Сергеем Федоровским, который получил смертельные травмы на Донбассе

Фото: официальная страница правительства ХМАО в соцсети

В Югре простятся с 29-летним Сергеем Федоровским, жителем поселка Красноленинского Ханты-Мансийского района. Он погиб в ходе выполнения задач специальной военной операции

Сергей Федоровский в октябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации, служил в должности стрелка мотострелкового отделения. Герой получил смертельные травмы на Донбассе в ходе выполнения задач специальной военной операции и 25 января 2023 года умер в военном госпитале.

В Ханты-Мансийске у погибшего осталась супруга, а в поселке Красноленинском – родители. Правительство округа окажет семье все необходимые меры, предусмотренные законодательством региона для членов семей военнослужащих, погибших при исполнении воинских обязанностей.