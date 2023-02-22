В Югре зарегистрирован 191 случай коронавируса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре за весь период пандемии зарегистрировано 260 762 случая коронавируса. За минувшие сутки подтвержден 191 новый случай COVID-19 в 19 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 88; Нижневартовске – 8; Ханты-Мансийске - 30; Нефтеюганске – 5; Нягани – 3; Сургутском районе – 3; Урае – 1; Советском районе – 1; Нефтеюганском районе – 2; Мегионе – 14; Когалыме – 1; Кондинском районе – 8; Радужном – 4; Октябрьский район – 1; Пыть-Ях – 3; Березовском районе – 2; Лангепасе – 15; Покачах – 1; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 183 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 8 – пневмония. Контакт установлен в 189 случаях. За сутки на COVID обследованы 1 798 человек, всего прошли обследование 3 689 077.

За весь период от COVID умерли 2 607 человек. За сутки выписались 277 человек, за весь период пандемии вылечились 255 844 югорчанина.