В Нижневартовске усилят меры безопасности на время праздников Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске вводятся дополнительные меры безопасности на период праздников. Так, 23 Февраля, 8 Марта и в День города 9 марта полицейские перейдут на усиленный вариант несения службы.

- Маршруты патрулирования нарядов полиции традиционно будут приближены к местам массового скопления людей. Особое внимание уделят проверке автотранспорта. Подозрительные автомобили осмотрят на предмет провоза сомнительного багажа и груза - сообщили в телеграм-канале администрации Нижневартовска.

В городе усилят пропускной режим и охрану (в том числе пожарную). С персоналом предприятий и учреждений города проведут беседы по действиям в чрезвычайных ситуациях.