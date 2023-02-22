Югорчанка продала квартиру, взяла кредит, а все деньги перевела мошенникам Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте 33-летнюю женщину обманули мошенники, которые представились сотрудниками банка. Чуть позже с ней связался другой мужчина и представился сотрудником ФСБ. Поверив собеседникам, потерпевшая сняла 80 тысяч рублей с кредитной карты и перевела их на 3 абонентских номера на «безопасные ячейки».

Далее через онлайн приложение она взяла кредит на сумму 200 тысяч рублей, а на следующий день попыталась его обналичить через банкомат, но операция была заблокирована. В одном из отделений банка ей выдали половину суммы из-за ограничения по выдаче наличных средств. Женщина ответила, что деньги ей нужны на реабилитацию ребенка и получила наличными 100 тысяч рублей. Та же история произошла в другом отделении, где северянка обналичила вторую половину кредита. Через банкомат она внесла все деньги на 15 «сейфовых ячеек», предоставленных ей аферистами, а по просьбе сотрудников ФСБ она «не разглашала данные расследования» и никому не говорила о своих действиях.

Через пару дней ей позвонили снова. На этот раз они предупредили, что квартиру могут продать «черные риэлторы» и, чтобы не потерять недвижимость, ей нужно самой продать недвижимость, а полученные деньги внести на «сейфовые ячейки» для их сохранности. Мошенники предоставили женщине номер телефона риэлторской компании для ускоренной продажи квартиры. После сделки общение с мошенниками прекратилось.

Потеряв 3 миллиона 300 тысяч рублей северянка обратилась в полицию, но только после совета сестры.