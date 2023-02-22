В Югре 22 февраля потеплеет до 0 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре будет облачно, в большинстве муниципалитетов будет снег. В отдельных районах метель и гололед. Ветер переменных направлений ночью 6-11 м/с, по востоку порывы до 14 м/с, днем 8-13 м/с, по востоку порывы до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -12, -17 °С, по югу -6, -11 °С, по северо-западу -18 ,-23 °С, днем потеплеет до 0, -5 °С, местами -6, -11 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно, снег, а днем метель. Ветер переменных направлений ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -12, -14 °С, днем -1, -3°С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.