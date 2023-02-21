Председатель СКР заинтересовался отсутствием капремонта в жилом доме в Урае Фото: Татьяна Коркина

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о проверке по уголовному делу о халатности в Урае при принятии работ по капитальному ремонту жилого дома.

К Бастрыкину обратилась многодетная мать из Урая. Она сообщила, что в 2020 году суд обязал местную администрацию провести капитальный ремонт в доме, где она проживает, но власти города не отреагировали на это решение. Чиновники провели приемку дома, несмотря на отсутствие капитального ремонта.

В СУ СК России по ХМАО – Югре по данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель СКР поручил руководителю СК России по ХМАО доложить о ходе и результатах расследования.

Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.