Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 февраля 2023 14:50

Следком Югры начал проверку из-за обрушение лестничного пролета в одном из домов Нижневартовска

Из-за обрушения произошел порыв системы теплоснабжения
Виктория Терина
Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югры

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югры

Следком Югры начинает проверку из-за обрушения лестничного пролета, ведущего на площадку первого этажа в одном из домов Нижневартовска. Инцидент произошел сегодня, 21 февраля 2023 года в подъезде жилого дома по улице Заводской.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего, по поручению руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по данному сообщению организовано проведение доследственной проверки - сообщили в ведомстве.

После проверки следователи поймут, есть ли в этом случаев нарушение закона по статье "выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что жители дома не уверены в своей безопасности после происшествия. Они замечают, что трещины на стенах увеличились в размерах.