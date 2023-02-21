Следком Югры начал проверку из-за обрушение лестничного пролета в одном из домов Нижневартовска

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югры

Следком Югры начинает проверку из-за обрушения лестничного пролета, ведущего на площадку первого этажа в одном из домов Нижневартовска. Инцидент произошел сегодня, 21 февраля 2023 года в подъезде жилого дома по улице Заводской.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего, по поручению руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре по данному сообщению организовано проведение доследственной проверки - сообщили в ведомстве.

После проверки следователи поймут, есть ли в этом случаев нарушение закона по статье "выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Отметим, что жители дома не уверены в своей безопасности после происшествия. Они замечают, что трещины на стенах увеличились в размерах.