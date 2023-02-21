Энергетики повысили надежность электроснабжения 16 тысяч жителей города Покачи в ХМАО

Фото: Александр Пышный

Энергетики провели плановый ремонт линии электропередачи (ЛЭП) «Прогресс – Аган» в Югре. Для повышения надежности электроснабжения 16 тысяч жителей города Покачи и месторождений ЛУКОЙЛа работники «Россети Тюмень» прибегли к нестандартным решениям. Так, чтобы провести монтаж опоры ЛЭП высотой с 10-этажный дом, спецтехнику разместили на металлическом настиле площадью около 100 кв. метров.

В ходе ремонта специалисты когалымского филиала компании переустановили 30-метровую опору высоковольтной воздушной линии, расположенной на заболоченной территории. Из-за торфяных залежей почва здесь не промерзает даже при сильных морозах, что создает трудности для проезда колесной спецтехники к объекту. Чтобы снизить давление многотонных машин на снежно-ледяной покров, были использованы металлические «сани» размером 5х20 метров. Благодаря тому, что вес распределился по настилу получилось безопасно провести работы, в которых энергокомпания задействовала 7 единиц спецтехники, в том числе автокран и бурильно-сваебойную машину.

Все работы проведены в рамках производственной программы, которая нацелена на подготовку электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к осенне-зимнему периоду 2023/24. Своевременный ремонт ЛЭП повысил надежность электроснабжения жителей города Покачи, а также Покачевского и Северо-Покачевского месторождений нефти.