В Югре 30-летний мужчина поссорился с матерью и напал на нее с ножом Фото: Татьяна Коркина

В Югре 30-летний мужчина убил собственную мать. Его вину определят следователи и суд, а пока возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В СУ СК РФ по ХМАО-Югре пояснили, что 17 февраля 2023 года житель пгт. Высокий поссорился с матерью и нанес женщине множественные ножевые ранения, от которых она скончалась. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Мужчине предъявлено обвинение - рассказали в силовом ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что опаснейшего преступника в России Юрия Чекина спустя 20 лет могут приговорить к пожизненному заключению за убийство прокурора.