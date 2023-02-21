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НовостиПроисшествия21 февраля 2023 11:47

В Югре 30-летний мужчина поссорился с матерью и напал на нее с ножом

Множество ран, которые нанес обозленный сын, привели к смерти женщины
Виктория Терина
В Югре 30-летний мужчина поссорился с матерью и напал на нее с ножом

В Югре 30-летний мужчина поссорился с матерью и напал на нее с ножом

Фото: Татьяна Коркина

В Югре 30-летний мужчина убил собственную мать. Его вину определят следователи и суд, а пока возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В СУ СК РФ по ХМАО-Югре пояснили, что 17 февраля 2023 года житель пгт. Высокий поссорился с матерью и нанес женщине множественные ножевые ранения, от которых она скончалась. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Мужчине предъявлено обвинение - рассказали в силовом ведомстве.

Напомним, ранее мы писали о том, что опаснейшего преступника в России Юрия Чекина спустя 20 лет могут приговорить к пожизненному заключению за убийство прокурора.