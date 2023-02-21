В Югре 22 февраля пройдут сплошные проверки водителей на трезвость Фото: Юлия Кучеренко

Накануне праздника водителей Югры массово проверят на трезвость. Об этом сообщили в окружной Госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД призвали автолюбителей не садиться за руль после употребления спиртных напитков.

- В рамках социальной кампании «Югра – территория трезвого вождения», 22 февраля текущего года на территории всех муниципалитетов округа, а также на автодороге «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск», сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами с признаками опьянения - сообщили в ведомстве.

Под сплошную проверку попадут все водители транспортных средств, которые будут передвигаться в районе проведения рейда. Во время проверки автоинспекторы оценят состояние каждого водителя на предмет нетрезвого вождения и если у водителя будут наблюдаться признаки опьянения - примут необходимые по закону меры.

Кроме этого, полицейские напомнят водителям о последствиях нетрезвого вождения и об ответственности за это нарушение.