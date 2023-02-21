Как югорчанам переехать в новостройку на Большой земле и не переплачивать за ипотеку

Фото: из архива ООО "Брусника"

С 1 января 2023 года действуют новые правила предоставления жилищных кредитов для семей с детьми. Они созданы для расширения возможности приобретения новых квартир для семей разного состава с детьми разного возраста.

Для кого

По словам специалистов, главное изменение – возраст ребенка. Раньше для получения семейной ипотеки у родителей должен был быть хотя бы один ребенок, который родился после 1 января 2018 года, а теперь добавился вариант, когда детей в семье двое, а их возраст – от рождения до 18 лет.

Эти изменения позволяют приобрести новостройку приемным родителям, при этом нужно, чтобы дата рождения одного из детей была с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

Низкую ставку по ипотеке смогут получить также родители несовершеннолетних детей с инвалидностью.

Какое жилье можно приобрести по семейной ипотеке?

Семейная программа позволяет купить только новое жилье. Важно, что готовый новый объект или долю необходимо купить у юридического лица, скорее всего у девелопера.

Сколько дают?

Максимальная сумма кредита в Тюменской области – до 6 миллионов рублей. Приведем в пример расчет покупки квартиры по программе семейной ипотеки для семьи Валеевых из Нижневартовска, которые планируют в ближайшем будущем перебраться в Тюмень.

У них двое детей. До 31 декабря 2022 года они не попадали под действие «Семейной ипотеки», потому что оба ребенка старше 10 лет, а по правилам, которые работали до 1 января 2023 года, льготный кредит на жилье для них был недоступен. Но сейчас нововведения дают возможность семье выбрать новое и более просторное жилье в Тюмени на выгодных условиях.

В собственности Валеевых есть квартира, где они живут сейчас – двухкомнатная, 1991 года постройки. Для расширения им нужна еще одна спальня, дочки подрастают и каждой нужна своя комната. К тому же в этой семье любят принимать гостей, поэтому они рассматривали исключительно новостройку – в старом фонде вариантов с кухней-гостиной не так много, в основном это неузаконенные перепланировки, к тому же по семейной ипотеке комфортные 4% годовых, а на вторичке ниже 10% уже не найти.

Валеевы остановились на квартире с тремя спальнями и кухней-гостиной в проекте «На Гастелло» в Тюмени от застройщика «Брусника». Квартира находится в удобном районе, рядом гимназия № 49 – до нее пять минут пешком, вокруг вся необходимая инфраструктура, а до центра – рукой подать.

У Валеевых есть накопления, которые они хотят вложить в новую квартиру, а на оставшуюся сумму нужна ипотека.

· Цена новой квартиры: 8 545 600 рублей.

· Первоначальный взнос: 2 545 600 рублей.

· Процентная ставка по семейной ипотеке, в том числе субсидия застройщика: 4%.

· Сумма ипотечного кредита от Сбербанка: 6 000 000 рублей.

· Ежемесячный платеж по ипотеке: 28 645 рублей.

· Срок кредита: 30 лет.

В итоге у каждой из дочерей появится своя комната, у родителей – спальня с зоной гардероба. Для комфорта в квартире есть дополнительный гостевой санузел. А сердцем квартиры станет гостиная с выходом на балкон и просторной кухней.

Фото: из архива ООО "Брусника"

Дом, в котором семья выбрала квартиру, сдается в 2024 году. Еще несколько месяцев после передачи ключей уйдет на чистовую отделку. После переезда в Тюмень семья может продать старую квартиру в Нижневартовске и закрыть ипотеку.