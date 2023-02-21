В Нижневартовском районе пассажир «Лады» пострадал в ДТП с «КАМАЗом»

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре зарегистрировано 3 ДТП, в которых 4 человека получили травмы, а также задержано 12 нетрезвых водителей.

Одна из аварий произошла в Нижневартовском районе. Там, в результате ДТП пострадал пассажир. Дорожный инцидент произошел на 6 км автодороги «подъезд к водозабору на р. Вах - п. Большетархово». Там столкнулись два транспортных средства «Лада» и «Камаз». По информации ГИБДД, 39-летний водитель «Камаза», при выезде со второстепенной дороги налево, не уступил дорогу и врезался в «Ладу», под управлением 44-летнего мужчины. В результате аварии пассажир Лады, 42-летний мужчина, получил травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Кроме того, за выезд на полосу встречного движения привлечено 99 водителей и 53 - за нарушение правил перевозки детей.