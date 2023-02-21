В Югре зарегистрировано 122 новых случая COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

В Югре по данным на 21 февраля зарегистрирован 260 571 случай коронавируса. За минувшие сутки зафиксировано 122 новых случая COVID-19 в 11 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 60; Нижневартовске – 15; Ханты-Мансийске - 9; Нефтеюганске – 3; Урае – 8; Советском районе – 1; Нефтеюганском районе – 8; Когалыме – 11; Югорске – 3; Октябрьском районе – 1; Пыть-Яхе – 3.

На момент выявления у 121 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 1 – пневмония. Контакт установлен в 122 случаях. За сутки на COVID обследованы 520 человек, всего прошли обследование 3 687 288.

За весь период от COVID умерли 2 607 человек. За сутки выписались по выздоровлению 206 человек, за весь период пандемии вылечились 255 567 югорчан.