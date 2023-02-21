У жителя Нефтеюганского района изъято почти 3 тонны нелегальной водки и коньяка
Фото: Татьяна Коркина
В Нефтеюганском районе полицейские изъяли из незаконного оборота около 3 тонн немаркированного алкоголя. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО – Югре.
- Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции установили факт незаконного приобретения с целью дальнейшего сбыта алкогольной продукции с высоким содержанием этилового спирта без акцизных марок - рассказали в пресс-службе.
Как оказалось, крупную партию водки и коньяка 40-летний югорчанин хранил в гараже, расположенном в поселке Сингапай Нефтеюганского района. Полицейские задержали мужчину, когда он развозил алкоголь на своем автомобиле по розничным точкам Нефтеюганска. Из автомобиля и гаража северянина изъято больше 5,5 тысяч бутылок нелегального алкоголя. По оценке экспертов, стоимость партии оценивается на сумму более 1 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 6 лет, а пока он находится под подпиской о невыезде.