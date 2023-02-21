В Югорске задержали мужчин с наркотиками в карманах Фото: Татьяна Коркина

В Югорске во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали уже судимых мужчин, подозреваемых в хранении наркотиков. В момент задержания они находились в подъезде многоквартирного дома и собирались в гости к друзьям.

В карманах брюк и курток мужчин нашли сверток и пакетик с порошком. Эксперты-криминалисты подтвердили, что вещество является наркотиком общей массой порядка 4 граммов. Злоумышленники признались, что купили наркотики в интернете и собирались использовать их для себя, но сделать это не успели.

Возбуждены уголовные дела и сейчас мужчины находятся под стражей.

Напомним, ранее мы писали о том, что рецидивист из Нижневартовска осужден за наркотики. Он отправится в колонию строго режима.