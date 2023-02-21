В Югре 21 февраля 2023 года столбик термометра опустится до -34 градусов Фото: Юлия Кучеренко

По прогнозам синоптиков в Югре 21 февраля 2023 года ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер восточный 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью -21, -26 °С, при натекании облачности -13, -18 °С, в северо-западных района до -29, -34 °С, днем потеплеет до -9, -14 °С, местами по южной половине округа до -5 °С, а по северной до -20 °С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой снег. Ветер восточный 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью -22, -24 °С, днем столбик термометра поднимется до -9, -11 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.