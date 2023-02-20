Житель Нижневартовска потерял 960 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже Фото: Татьяна Коркина

Играя на бирже, житель Нижневартовска потерял 960 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Нижневартовску.

56-летний вартовчанин стал жертвой мошенников после того, как ему позвонил неизвестный мужчина и представился представителем инвестиционной компании и предложил ему заработать на бирже. Под руководством афериста, вартовчанин зарегистрировался в специальном приложении и внес первый депозит в размере 2 тысяч рублей, переведя их на неустановленный номер.

После этого он стал проводить торги и накопил около 23 тысяч долларов, которые хотел вывести. Но оказалось, что его личный кабинет на бирже был закрыт, счет арестован и, чтобы его разблокировать, нужно перечислить 6 тысяч долларов США на счет фирмы.

Вартовчанин отказался переводить деньги и вел переговоры с «представителем» компании еще несколько дней, но потом понял, что общается с мошенниками и решил обратиться в полицию. В итоге он потерял 960 тысяч рублей.