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НовостиПроисшествия20 февраля 2023 14:47

Житель Нижневартовска потерял 960 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже

Он стал жертвой мошенников
Виктория Терина
Житель Нижневартовска потерял 960 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже

Житель Нижневартовска потерял 960 тысяч рублей, пытаясь заработать на бирже

Фото: Татьяна Коркина

Играя на бирже, житель Нижневартовска потерял 960 тысяч рублей. Об этом сообщили в УМВД России по Нижневартовску.

56-летний вартовчанин стал жертвой мошенников после того, как ему позвонил неизвестный мужчина и представился представителем инвестиционной компании и предложил ему заработать на бирже. Под руководством афериста, вартовчанин зарегистрировался в специальном приложении и внес первый депозит в размере 2 тысяч рублей, переведя их на неустановленный номер.

После этого он стал проводить торги и накопил около 23 тысяч долларов, которые хотел вывести. Но оказалось, что его личный кабинет на бирже был закрыт, счет арестован и, чтобы его разблокировать, нужно перечислить 6 тысяч долларов США на счет фирмы.

Вартовчанин отказался переводить деньги и вел переговоры с «представителем» компании еще несколько дней, но потом понял, что общается с мошенниками и решил обратиться в полицию. В итоге он потерял 960 тысяч рублей.