В Югре глава администрации сельского поселения незаконно уволил многодетную мать Фото: Татьяна Коркина

Прокуратура Октябрьского района помогла вернуть работу незаконно уволенной многодетной матери.

Это нарушение выявили во время проверки в администрации сельского поселения Перегребное. Женщина работала в администрации главным специалистом отдела правового обеспечения, муниципальной службы и социальной политики.

В январе 2022 года глава сельского поселения издал приказ о прекращении трудового договора в связи с изменением его определенных условий. Однако, заранее об изменениях не уведомил подчиненную, что является нарушением закона. Многодетная мама решила обратится за помощью в прокуратуру.

- После вмешательства прокуратуры незаконный приказ об увольнении отменен, многодетная мать восстановлена в занимаемой должности, а также ей выплачена заработная плата за время вынужденного прогула - рассказали в надзорном ведомстве.

Виновные в увольнении югорчанки привлечены к дисциплинарной ответственности.