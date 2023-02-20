В Югре глава администрации сельского поселения незаконно уволил многодетную мать
Фото: Татьяна Коркина
Прокуратура Октябрьского района помогла вернуть работу незаконно уволенной многодетной матери.
Это нарушение выявили во время проверки в администрации сельского поселения Перегребное. Женщина работала в администрации главным специалистом отдела правового обеспечения, муниципальной службы и социальной политики.
В январе 2022 года глава сельского поселения издал приказ о прекращении трудового договора в связи с изменением его определенных условий. Однако, заранее об изменениях не уведомил подчиненную, что является нарушением закона. Многодетная мама решила обратится за помощью в прокуратуру.
- После вмешательства прокуратуры незаконный приказ об увольнении отменен, многодетная мать восстановлена в занимаемой должности, а также ей выплачена заработная плата за время вынужденного прогула - рассказали в надзорном ведомстве.
Виновные в увольнении югорчанки привлечены к дисциплинарной ответственности.