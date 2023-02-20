С 4 июня будут летать регулярные рейсы из Нижневартовска в Махачкалу Фото: Юлия Кучеренко

Авиакомпания Red Wings с 4 июня запускает регулярные рейсы из аэропорта Махачкалы в Нижневартовск и обратно. Так, в Махачкалу можно будет добраться всего за 4 часа. Об этом сообщает администрация Нижневартовска, ссылаясь на авиаперевозчика.

Продажа билетов на прямые рейсы из Нижневартовска в Махачкалу уже открыты. Полеты будут осуществляться с 4 июня по 29 сентября по воскресеньям по следующему расписанию: из Махачкалы в 6:40, а из Нижневартовска в 13:40. Рейсы будут осуществлять на самолетах Sukhoi Superjet 100. Стоимость билетов в одну сторону составляет 10 768 рублей.

Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании и в авиакассах города.

Напомним, ранее мы писали о том, что авиакомпания «Utair» запускает прямые рейсы из Сургута в Челябинск.