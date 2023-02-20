В Югре за неделю произошло 46 пожаров, в которых спасены 2 человека Фото: Юлия Кучеренко

За неделю, с 13 по 19 февраля, в Югре зарегистрировано 46 пожаров, в которых спасли имущество граждан на 70 млн рублей. Пожарными были спасены 2 человека. Об этом рассказали в МЧС России по ХМАО-Югре.

В большинстве случаев горели жилые дома, дачи, бани, гаражи и 9 транспортных средства. Основной причиной пожаров явилось нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Чаще всего причиной пожаров были неисправности электрических розеток и неправильная эксплуатация бытовых отопительных электронагревательных приборов. Также нередко к возгораниям приводит неисправность бытовой техники.

Напомним, ранее мы писали о том, что пациент Сургутской больницы устроил пожар из-за неосторожного обращения с зажигалкой.