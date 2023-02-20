В Нижневартовском районе суд приговорил наркоторговца к 6 годам колонии строгого режима Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовском районе суд приговорил наркоторговца. 23-летний мужчина признан виновным по нескольким статьям. Об этом сообщает прокуратура округа.

В сентябре 2022 года иностранный гражданин решил «заработать» и действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, пытался реализовать через «тайники-закладки» наркозависимым гражданам наркотики на территории Сургута и Нижневартовского района. Часть доходов, полученных за продажи наркотиков он легализовал.

Суд, принимая во внимание, что с подсудимым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, условия которого он выполнил в полностью, назначил ему 6 лет лишения свободы со штрафом в размере 20 тысяч рублей. Он отсидит в исправительной колонии строгого режима.