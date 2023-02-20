Югорских водителей предупредили о повышении температуры воздуха, снегопаде и метели Фото: Юлия Кучеренко

В Югре с 22 по 23 февраля прогнозируется повышение температуры от -14 до 0 градусов, а также мокрый снег, ветер 9-16 м/с и метель. Управление автомобильных дорог Югры предупреждает водителей об опасности, связанной с ухудшением видимости на дорогах.

- Просим водителей быть внимательными на дороге, соблюдать правила дорожного движения - говорится в сообщении.

Кстати, сейчас зимники и ледовые переправы эксплуатируются в штатном режиме. Запрет на ограничение движения транспортных средств массой свыше 20 тонн действует на автозимнике "пгт.Агириш-д.Хулимсунт" в Березовском районе.

Напомним, мы писали ранее о том, какая погода будет в Югре с 20 по 26 февраля 2023 года.