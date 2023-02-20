Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Житель Кондинского района устроил «пьяное ДТП» в Ханты-Мансийске. Его авто искорежено и теперь будет напоминать пьяному лихачу о том, что он чудом остался жив в ДТП.

Авария произошла по причине того, что тот не учел боковой интервал и задел дорожное ограждение - так он сам объяснил последствия аварии. Позже выяснилось, что 36-летний водитель «Kia», в состоянии опьянения, двигаясь в районе дома 19 по улице Объездная города Ханты-Мансийск, не учел интенсивность движения, дорожные и метео условия и в результате чего наехал на препятствие.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Но что удивительно, в аварии автомобиль получил серьезные механические повреждения, а сам горе-водитель не пострадал.