Губернатор Югры встретилась с военнослужащими из Югры и волонтерами

Фото: телеграм-канал правительства ХМАО

Губернатор Югры Наталья Комарова накануне Дня защитника Отечества встретилась с военнослужащими из Югры, находящимися в зоне СВО. Губернатор работала на территории Донецкой и Луганской народных республик и кроме военнослужащих встретилась с волонтерами и инструкторами Гуманитарного добровольческого корпуса, а также побывала в Макеевке.

Вместе с Натальей Комаровой работал руководитель Гуманитарного добровольческого корпуса Эдуард Логинов, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест. ХМАО-Югра» Светлана Басова, а также заместитель губернатора Александр Тиртока.

Во время рабочей поездки губернатор передала военнослужащим югорчанам снаряжение, закупленное правительством региона по заявкам воинских подразделений.