В Югре 20 февраля столбик термометра опустится до -29 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 20 февраля 2023 года, будет облачно с прояснениями. По западной половине преимущественно без осадков, по восточной половине местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер по западной половине слабый, а по восточной половине западный, юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -17, -22 °С, при прояснениях -24, -29 °С, по востоку -11, -16 °С, днем потеплеет до -8, -13 °С, местами до -18 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Изморозь. Ветер слабый. Температура воздуха ночью -20, -22 °С, днем -11, -13 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.