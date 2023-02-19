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НовостиПроисшествия19 февраля 2023 13:17

Полицейские помогли пожилой паре починить пробитое колесо и добраться до Югорска

Самостоятельно починить поломку у них не получилось
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Автоинспекторы младший лейтенант полиции Алексей Кулев и лейтенант полиции Эльман Наджафов помогли пожилой паре добраться до Югорска. Как сообщили в пресс-службе МВД России, в районе 400 километра трассы «Югра» полицейские увидели две иномарки, припаркованные на обочине с включенной аварийкой.

Возле одной из машин стояли пожилые мужчина и женщина. Оказалось, что во время поездки в Югорск у машины пробило левую шину. На помощь водительница позвала своего знакомого, который привез необходимые для починки инструменты. Но самостоятельно починить автомобиль у них не получилось.

Полицейские быстренько заменили неисправное колесо и пожелали паре безопасных дорог. А те, в свою очередь, поблагодарили автоинспекторов за помощь и поехали до пункта назначения.