Из Махачкалы в Нижневартовск и обратно запустят регулярные рейсы с 4 июня 2023 Фото: Татьяна Коркина

Авиакомпания Red Wings с 4 июня 2023 открывает прямое авиасообщение между Махачкалой и Нижневартовском. По данным пресс-службы аэропорта Махачкалы, регулярные рейсы будут совершаться в Нижневартовск из столицы Дагестана по воскресеньям, на самолетах SSJ-100.

Рейсы уже в продаже. Из Махачкалы в Нижневартовск можно улететь в 6.40, прилет в аэропорт Нижневартовска в 12.40 по местному времени.

Из Нижневартовска в Махачкалу вылет намечен на 13.40, прилет в 15.55 по московскому времени.