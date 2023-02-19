В Югре 19 февраля 2023 потеплеет до -4 градусов Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 19 февраля 2023, ожидается облачность с прояснениями. Днем в западных районах преимущественно без осадков, в центральных районах местами небольшой снег, в восточных районах небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах возможен туман, изморозь. Ветер северо-восточный с переходом на северный 3-8 м/с. Температура воздуха -11…-16 С, в восточных районах -4…-9 С.

Погода в Югре 19 февраля 2023 в инфографике МЧС. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске облачность с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, изморозь. Ветер восточный 1-6 м/с. Температура воздуха -21…-23 С. Днем без осадков, ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха -13…-15 С.