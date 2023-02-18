Жительница Когалыма решила получить высокий пассивный доход и лишилась миллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

В Когалыме возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного против 33-летней местной жительницы. По словам женщины, ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником инвестиционной компании, и предложил получить высокий пассивный доход.

Женщина клюнула на обещания афериста, взяла кредит на сумму около 950 тысяч рублей и перевела эти деньги на kiwi-кошелек. На этом злоумышленник не остановился, перезвонил и сообщил, что женщина «провела неправильную сделку» и деньги сгорели. Для этого нужно исправить ситуацию и внести «сумму побольше». Правда, после этого дама засомневалась и обратилась за помощью к юристу. Он-то ей и сказал, что ее обманули, и посоветовал обратиться в больницу.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Югра», югорчанка, спасая свои деньги от мошенников, перевела им 140 тысяч рублей.