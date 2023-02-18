Подкаты мигрантов к 14-летним школьницам в Нижневартовске привели к проверке Бастрыкина

Фото: скриншот с видео

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю югорского главка СК Михаилу Мокшину доложить о проверке по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетних. Как сообщили в Информационном центре СК России, в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что иностранцы пристают к малолетним девочкам в Нижневартовске. Соответствующее видео так же прилагается.

В связи с поступившей информацией следователями Югры организована проверка.

Как видно из ролика, в одном из ресторанов «Бургер Кинг» в Нижневартовске несколько мигрантов пытались познакомиться с 14-летними школьницами. Девочки рассказывают, что те были слишком настойчивы и даже пытались схватить их за руки. Одна из девочек засняла их разговор на видео, в котором две стороны обсуждают возраст. По мнению школьниц, на вид молодым людям лет 17-18, а не 15, как они утверждают.