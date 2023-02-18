В Нижневартовске пьяный водитель лимузина напал на полицейских и послал их матом

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В Нижневартовске возбуждены сразу два уголовных дела против ранее судимого 46-летнего мужчины, который подозревается в оскорблении и причинении телесных повреждений полицейским.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, накануне инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Линкольн», за рулем которого сидел пьяный мужчина без водительских прав. Мужчина отказался пройти в служебный автомобиль, стал материться и агрессивно себя вести. Пассажиры не смогли успокоить приятеля, который махал руками, не повиновался полицейским, повредил их форму и ударил сотрудников.

Мужчину доставили в отдел полиции, где на него составили административные материалы, а потом возбудили дело. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», в Пыть-Яхе пьяный водитель покрыл матом полицейского и попытался дать взятку в 100 тысяч рублей.