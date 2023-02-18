В Югре 18 февраля 2023 будет ветрено и прохладно Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 18 февраля 2023, ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом днем на восточный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -21…-26 С, при натекании облачности -11…-16 C, днем -11…-16 С, местами -5…-10 С.

Погода в Югре 18 февраля 2023. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный с переходом днем на восточный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -22…-24 С, днем -13… -15 С.