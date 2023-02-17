В Нягани в полтора раза превышен порог заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Нягани практически в полтора раза превышен порог заболеваемости ОРВИ и гриппом Фото: Татьяна Коркина

В Нягани осложнена ситуация с заболеваемостью ОРВИ и гриппом. По словам главного государственного санитарного врача по Нягани и Октябрьскому району Комитаса Шахназарова. эпидситуация все ещё неблагополучная. Пороги заболеваемости превышены практически в полтора раза за счет школьников в возрасте от 7 до 14 лет. Как отметили в администрации города - 80% всех случаев заболеваний приходятся на детей. Такая ситуация сохраняется в Нягани на протяжении уже нескольких недель.

- На прошлой неделе пороги превышены были в 2,4 раза за счет детей и школьников. Ситуация с сезонными болезнями остается напряженной. Меры предосторожности в виде обязательной термометрии и масочного режима всё ещё актуальны, - отметил главный государственный санитарный врач по Нягани и Октябрьскому району.

Медики отмечают, что самым действенным способом борьбы с болезнью всё ещё остается вакцинация.