В Тюмени уже третий день ищут 59-летнего мужчину, который утром вышел из дома и исчез

Фото: поисковый отряд «Белая Сова»

В Тюмени уже третий день ищут 59-летнего мужчину, который утром 14 февраля вышел из дома по улице Одесская и не вернулся. О его поиске сообщает поисковый отряд «Белая Сова».

- В Тюмени 14 февраля пропал Никольский Сергей Владимирович, 1963 года рождения. Он вышел из дома в 06:30 (улица Одесская) и не вернулся. Был одет в чёрную куртку, шапку, синие джинсы, чёрные ботинки. С собой взял тёмный рюкзак - сообщают поисковики.

Мужчина не слишком высокого роста 170-175 см, среднего телосложения. У него русые волосы. С собой у пропавшего мужчины был черный рюкзак.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о Сергее Владимировиче, можно позвонить по телефонам: 02/102 полиция. 8 (3452) 79-43-10 - дежурная часть ОП №5 г. Тюмени.

8-932-32-39-911 - волонтеры ПО «Белая Сова – Тюмень»