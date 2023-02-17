В Нижнетавдинском районе открыли новую врачебную амбулаторию Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Нижнетавдинском районе открыли новую врачебную амбулаторию. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Модульное здание в селе Велижаны построили с использованием областного бюджета по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Учреждение укомплектуют новым оборудованием: стоматологической установкой, спирографом, магнитотерапевтической и лазерной установками. Кроме медицинского оборудования там будет новая мебель. В больнице будет работать врач общей практики, терапевт, акушер-гинеколог, педиатр, стоматолог. Больница будет обслуживать почти 4 тысячи взрослого населения и 790 детей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в селе Ембаево Тюменского района открылась врачебная амбулатория площадью 600 квадратных метров.