Фото: телеграм-канал главы Нижневартовска

В Нижневартовск с рабочим визитом прибыли члены делегации из Узбекистана. Сегодня в первой половин дня глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко встретился с председателем правления Общественного фонда «Ватандошлар» Республики Узбекистан Одилжоном Саттаровым. На встрече обсудили взаимодействие в социальной и культурно-гуманитарной сферах.

- Был искренне рад встретиться с нашими партнерами, обсудить перспективы дальнейшего взаимодействия по самым разным направлениям: экономика, образование, культура - написал Дмитрий Кощенко в своем телеграм-канале.

Встреча проходила в новой модельной библиотеке, где находится зал литературы на языках народов, проживающих в России. Гости даже подарили учреждению несколько книг на узбекском языке: историческую и художественную литературу, а также поэзию.

Пользуясь случаем, глава Нижневартовска пригласил членов делегации на фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи», который пройдет с 9 по 12 июня.